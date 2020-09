A cuidadora Vera Silva, responsável pela ONG “Sociedade Lagartense de Amigos e Protetores dos Animais”, e pré-candidata à Câmara de Vereadores pelo PSB, encontrou um cavalo abandonado no bairro Matinha, em Lagarto.

O animal estava em péssimas condições de saúde, desidratado e extremamente magro, a ponto de não conseguir sequer ficar em pé. A cuidadora afirma que não encontrou o dono do cavalo, mas tomou as devidas providências para salvá-lo.

“Chegamos a aplicar 15 litros de soro, o que ainda ajudou bastante, demos alguns remédios, aplicamos injeção, mas não teve jeito e ele acabou não resistindo e vindo a óbito”, explica.

Vera Silva afirma que é muito comum encontrar cavalos abandonados pelos carroceiros vagando pelos bairros da cidade, principalmente no interior, geralmente debilitados por conta dos abusos que sofreram, o que muitas vezes também acaba provocando acidentes de trânsito.

“É triste ver que esses animais que dão tudo de si e são escravos da carroça não têm uma vida digna. Eles são descartados como objeto e isso me entristece profundamente. Toda vez que eu vejo um animal abandonado para morrer, largado, desprezado, depois que não serve mais para trabalhar, eu tento recuperá-lo, mas é muito difícil porque, geralmente, eles estão com alguma doença e o tratamento é muito difícil. Muitas vezes eles precisam tomar 20 litros de soro, anti-inflamatório, ter um local digno com cobertura, porque os donos costumam largar no sol quente, desidratam o animal para morrer logo e isso me dói muito. Estamos lutando para mudarmos essa situação”, afirma a pré-candidata.