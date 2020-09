Pesquisadores focados na área de Engenharia de Petróleo estão desenvolvendo, em Sergipe, uma ferramenta sustentável, voltada à despoluição de águas através da absorção e degradação de óleo.

Baseado no aproveitamento da Luffa, espécie de esponja abundante no Nordeste brasileiro, o projeto deve reduzir o impacto ambiental gerado por águas oleosas oriundas de esgoto doméstico, postos de combustível, lava-jato e derramamento de petróleos leves e derivados.

Intitulado Aqualuffa, o projeto conta com o suporte do Programa Centelha, executado pelo Governo do Estado por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec).

Corresponsável pela gestão do projeto, Denisson Santos é mestre e doutor em Engenharia de Petróleo. Ele explica que, após serem tratadas e modificadas, as esponjas do tipo Luffa são capazes de absorver o óleo contaminante e promover sua fotodegradação.

“Entre os benefícios trazidos pelo projeto, pode-se listar o desenvolvimento de um material de baixo custo e sem uso de agentes químicos adicionais, além de ambientalmente correto. Outro benefício é a formação de recursos humanos especializados no Nordeste e, em especial, em Sergipe”, afirma.

Ainda segundo o gestor, o Programa Centelha foi um facilitador para a expansão do Aqualuffa. “O Centelha vai tornar possível a inserção do produto no mercado através de estratégias de marketing, que já estão sendo desenvolvidas. Essas ações tem o intuito de certificar os potenciais clientes da necessidade de utilizar nossa solução sustentável para remediar a contaminação de água com óleo em suas operações. Deste modo, esperamos que seja possível o estabelecimento de novos contratos”, explica.

Etapas

A gestão do projeto é conduzida por Denisson Santos em parceria com a pesquisadora Silvia Maria Egues Dariva. Também integram a equipe, a mestre e doutora Juliana Faccin De Conto e a doutoranda Mychelli Andrade Santos, ambas na área de Engenharia de Processos, e o estudante de Engenharia de Petróleo Victor Barbosa Lemos Cabral.

Atualmente, o projeto encontra-se em fase de testes e ampliação do protótipo. O plano de ações também está sendo redefinido para que o produto seja apresentado às principais redes de postos de combustíveis da região.

“Vamos fazer um sistema de contrato, para que o cliente só pague quando obtiver o resultado, de forma proporcional. Será vendido não só o produto, mas a cadeia completa, desde a instalação no local até a análise da água ao final do tratamento. Também serão ofertados serviços de consultoria sobre derramamento de óleo, incluindo plano de contingência, com o intuito de ajudar o cliente a manter o produto em prontidão para aplicações em casos emergenciais”, detalha Denisson.

Centelha

O Programa Centelha visa disseminar a cultura empreendedora no Brasil e estimular a criação de empreendimentos inovadores. Em Sergipe, o Governo de Sergipe operacionaliza a iniciativa por meio da Fapitec, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Entre 579 ideias submetidas, 23 projetos foram aprovados na fase final do edital somente no estado.

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), são os promotores do Programa. A Fundação CERTI também integra a parceira, sendo responsável pela operação.