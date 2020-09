Na noite do último sábado, 05, duas mulheres foram alvejadas por disparos de arma de fogo em uma região conhecida por Ladeira do Tauá, no povoado Lagoa Seca, na zona rural de Simão Dias. A suspeita é que elas tenham sido vítimas de um latrocínio.

Segundo informações, ao serem vistas por populares, uma delas ainda respirava e acabou sendo socorrida pela SAMU. Já a outra não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Diante do crime que ainda não teve as suas motivações devidamente esclarecidas, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. Informações já foram colhidas e logo devem ser apresentadas pela Delegacia Regional de Lagarto.

Já a suspeita de latrocínio foi tornada pública por um cidadão por meio de um áudio espalhado em grupos da rede social WhatsApp. Entretanto, nada foi confirmado pelas autoridades.