Na noite deste domingo, 06, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo de uma vítima de homicídio na estrada de acesso ao povoado Urubu, na zona rural de Lagarto.

A localidade, conforme informações, é próxima ao Assentamento Karl Marx. Já a vítima estava circulando com uma motoneta azul. Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) já estão no local.

No entanto, informações a respeito da identidade da vítima, de como ocorreu o crime e as motivações devem ser esclarecidas pelas autoridades em breve. O Portal Lagartense segue acompanhando o caso.