No último sábado, 05, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta, quatro dias após esta ser tomada em assalto, bem como efetuou a prisão de um homem que é reincidente pelos crimes de roubo de motocicletas e tráfico de drogas. O caso ocorreu no centro da cidade de Lagarto.

“O suspeito possui diversas passagens por roubo, tráfico e receptação e neste dia foi flagrado acondicionando cocaína em pinos para serem comercializados, em bares da cidade de Lagarto”, relatou o 7ºBPM. “A motocicleta recuperada já está à disposição do proprietário, na delegacia”, completou.