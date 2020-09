Com a proximidade do prazo para a conclusão da realização das convenções partidárias, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) registrou duas pesquisas eleitorais para os cargos de vereador e prefeito nos municípios de Simão Dias e Tobias Barreto, no centro-sul sergipano.

Em Simão Dias, o levantamento será realizado pelo Instituto Exclusivo de Pesquisa e Ensino e está registrado com o código: SE-08290/2020. Ele ouvirá 600 eleitores entre os dias 07/09 e 09/09, enquanto o seu resultado está previsto para ser divulgado no próximo dia 11.

Já em Tobias Barreto, a pesquisa será realizada pelo Instituto Dataplan entre os dias 04 e 07 de setembro. Registrada com o código SE-01753/2020, o levantamento ouvirá 500 pessoas e, segundo o informado a corte eleitoral, terá o seu resultado divulgado no próximo dia 10 de setembro.