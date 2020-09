A entrega dos tablets para estudantes do Instituto Federal de Sergipe (IFS) está cada vez mais próxima de acontecer. É que na última sexta-feira, 04, foi lançado o edital para concessão de empréstimo desses equipamentos tecnológicos, os chamados tablets educacionais. Poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados em cursos da modalidade presencial e que não possuam esses equipamentos para a realização das atividades acadêmicas.

Os interessados em concorrer ao processo seletivo têm o período de 04 a 09 de setembro para efetuar sua inscrição on-line, através do site: www.ifs.edu.br/ensinoremoto, preenchendo o formulário eletrônico e anexando as autodeclarações de não possuir equipamento tecnológico (computador, notebook e tablet) e de renda familiar. A medida se dá em caráter emergencial, em virtude da pandemia do novo Coronavírus, fazendo parte de uma das ações do Programa de Auxílio de Inclusão Digital do instituto.

O programa é voltado para o atendimento de estudantes matriculados em cursos presenciais, com o objetivo de que possam ter acesso aos meios que promovam a inclusão digital para realização das atividades escolares. O regulamento foi feito com base em normativas (leis, decretos e portarias) relacionadas à situação de calamidade pública, devido à Covid-19 e, consequentemente, ao Ensino Remoto.

A diretora de Assuntos Estudantis do IFS, Irinéia Rosa do Nascimento, ressalta que os principais aspectos a serem levados em consideração no edital pelo discente estão ligados à finalidade e à função da concessão de empréstimo do tablet educacional. “O estudante deverá ler o documento e estar ciente de todo o processo de concessão. Deve se atentar também para a finalidade do empréstimo do equipamento tecnológico, ou seja, para fins exclusivamente educacionais. Os tablets têm a função de auxiliar no processo de aprendizagem do aluno, especialmente durante o regime de Ensino Remoto Emergencial”, destaca Irinéia.

A seleção e a classificação serão realizadas respeitando-se uma pontuação obtida através de critérios relacionados à renda familiar per capita e ao cadastro deferido no Programa de Assistência ao Educando (Praae). O estudante contemplado receberá o tablet sob a forma de empréstimo pelo período de um semestre, podendo este ser renovado por períodos subsequentes, conforme necessidade da instituição.

Trabalho articulado

O Instituto, através de suas equipes de trabalho, vem atuando de maneira incansável para que haja celeridade no processo de inclusão digital do seu corpo discente e, com isso, início das aulas em todos os campi nos cursos técnicos e superiores. “Estamos trabalhando incessantemente para que os estudantes tenham acesso aos tablets, de forma segura, tomando as providências necessárias para a efetivação do processo, e visando oferecer aos nossos alunos, boas condições de desenvolvimento das atividades acadêmicas em regime de ensino remoto emergencial”, conclui Irinéia.

Confira o cronograma da seleção: