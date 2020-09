O Podemos deve confirmar oficilamente, nesta segunda-feira, 7, a pré-candidatura do ex-presidente do IPES Saúde e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Jorge Ribeiro Prata, para a Prefeitura de Lagarto.

O grupo político conta com o apoio do ex-prfeito do município, José Raymundo Ribeiro, popular Cabo Zé, que também é pré-candidato à Câmara Municipal de Lagarto pelo Podemos.

Além de Cabo Zé, a convenção partidária, que acontecerá no Comitê Central do partido, deve contar com a presença de outros pré-candidatos e lideranças do município.

O partido optou por guardar o nome do vice-prefeito que vai compor a chapa com Jorge Prata. E juntamente com o Cidadania, será o primeiro partido a oficializar a pré-candidatura de sua chapa majoritária para as eleições municipais de 2020.