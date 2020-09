Policias do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) receberam uma denúncia, no último domingo, 6, de que sete pessoas estariam realizando arruaças na região do Jenipapo.

Os militares localizaram o grupo realizando manobras arriscadas em motocicletas na rodovia de acesso a Itaporanga e solicitaram que os suspeitos encostassem o veículo.

Segundo o 7° BPM, dois condutores desobedeceram a ordem de parada e fugiram, iniciando uma perseguição policial que so terminou quando os militares cercaram a motocicleta conduzida pelos suspeitos e conseguiram realizar a abordagem.

A dupla não possuía documento de identificação nem do veículo. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto e a motocicleta foi recolhida para o 7° BPM.

Roubo de motocicletas

Ainda no último domingo, 6, policiais do 7° BPM receberam denúncias sobre um roubo de motocicletas na cidade de Lagarto.

Após várias diligências, os militares identificaram dois suspeitos que foram perseguidos pelos policiais e durante a fuga acabaram abandonando as motos em um matagal.

Os dois veículos foram recuperados e entregues à delegacia de Lagarto para serem devolvidos aos proprietários.