Na noite da última segunda-feira, 07 de setembro, o Diretório Municipal do Cidadania realizou a sua convenção e lançou o empresário Nininho da Bolo Bom e a professora Iara Fukano como seus candidatos a prefeito e vice-prefeita de Lagarto, respectivamente, nas eleições municipais de 15 de novembro de 2020. A ação contou com o apoio dos deputados estaduais Georgeo Passos e Kitty Lima.

O ato ocorreu no Plenário José Justiniano Ramos, na Câmara Municipal de Vereadores do Município e reuniu apenas os filiados. Na oportunidade, a pré-candidata a vice-prefeita Iara Fukano fez um discurso de esperança em dias melhores para o município, na expectativa de que este avance respeitando os interesses de todos os munícipes e não apenas de grupos políticos.

“Desejo para Lagarto um educação pública de qualidade. Desejo que os alunos cheguem nas escolas em segurança e que ao chegar na escola, eu quero que ele receba uma refeição escolar nutritiva e de qualidade, para que ele tenha condições de aprender. Eu preciso que eu e meus colegas professores sejam respeitados e valorizados, porque nenhuma sociedade consegue avançar sem valorizar os seus professores”, destacou.

Uma gestão responsável e para todos

A professora ainda observou que decidiu ingressar no projeto do Cidadania pensando em promover uma gestão responsável em Lagarto. “Acredito que se nós tivermos uma gestão realmente competente, séria, e que conduza os recursos públicos com austeridade, nós não teremos falta de medicamentos, não teremos ausência de médicos, nós teremos o atendimento que o cidadão lagartense merece receber na hora em que ele mais precisa. Basta seriedade e austeridade”, argumentou.

Já o empresário Nininho da Bolo Bom fez um discurso enérgico e todo emocionado, devido aos sinais que têm recebido de parte da juventude lagartense que, segundo ele, tem não apenas aderido ao seu projeto, como também figuram como multiplicadores do mesmo. “Nós estamos há muitos anos sonhando com um momentos ímpares”, observou.

Ele ainda lembrou que, por anos e anos, a população foi enganada com promessas voltadas a saúde e a infraestrutura e que chegou o momento de mudar essa realidade. “Hoje, a necessidade básica é a mesma. Você corre os povoados de Lagarto e está lá a falta de medicamento e de infraestrutura, pela incompetência, irresponsabilidade e falta de respeito com o nosso povo lagartense. Vivemos um momento de guerra contra a pandemia, uma guerra contra o desemprego, e guerras políticas que dividiram a nossa cidade, mas na Família Cidadania o nosso objetivo é governar Lagarto para 104 mil habitantes, 119 povoados e 34 assentamentos”, assegurou.

Candidatos a vereador do Cidadania: Adriana Cruz, Alane Pinheiro, Nalva do Orelhinha DoG, Rosa Silva, Joyce Monteiro, Stefhany Silva, Itamar Santana, Josivaldo Alves, Rivaldo Júnior, Murilo santana, Romildo da Pururuca, Mateus Corrêa, Robson De tabaréu, Rangel Machado, Rubinho de Paulo Russan, Vailmaly Moto Táxi, Júnior Vieira, Carlos Leite, Pimentel da Gold e Ryan do MBL.