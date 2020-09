Policiais da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/ 6º BPM) prenderam um homem de 21 anos de idade pelo crime de tentativa de homicídio. Ele foi detido em flagrante na tarde dessa segunda-feira, 7, no centro da cidade de Salgado.

De acordo com as informações policiais, a vítima e o autor do crime tiveram uma discussão que teria sido iniciada por conta de bebidas alcóolicas. O suspeito saiu do local, mas retornou com uma faca.

A vítima foi atingida de raspão por um dos golpes feitos pelo suspeito. Ele foi localizado pelos policiais militares em um estabelecimento comercial. O homem entregou a arma que portava aos policiais. Os envolvidos no caso foram encaminhados à delegacia.