Um homem foi preso na última segunda-feira, 7, ao ser flagrado tentando lançar cinco pacotes, contendo celulares, por cima do muro do resídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), em Tobias Barreto.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc), Francisco José Ferreira dos Santos, 28, é ex-presidiário e teria sido flagrado pelo policial que estava na guarita.

Ainda de acordo com a Sejuc, o suspeito desobedeceu a ordem de parada do policial e tentou fugir, mas acabou cercado pelos agentes. Com ele, foram apreendidos 20 aparelhos celulares e 150g de maconha.

Depois de realizarem consultas, os policiais também constataram que, além de ser ex-presidiário, havia contra ele dois mandados de prisão em aberto, pelas práticas de roubo e homicídio. Diante disso, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Tobias Barreto.