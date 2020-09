Academias, templos religiosos e empresas de call center podem funcionar com 50% de sua capacidade, a partir deste terça-feira, 08. A capacidade liberada pelo Governo do Estado, até então, era de apenas 30%.

Outros estabelecimentos como bares, restaurantes e pizzarias já vinham funcionamento com a metade da capacidade desde o dia 28 de agosto.

Além disso, o Governo do Estado também publicou nesta terça-feira, 08, no Diário Oficial, informações sobre a criação do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), que vai avaliar a situação da pandemia no estado de Sergipe para decidir sobre o retorno de outras atividades como escolas, eventos, esportes com presença de torcedores, cinemas, teatros, museus, clubes e administração pública não essencial.

O CTCAE, presidido pelo governador Belivaldo Chagas, deve se reunir na próxima quarta-feira, 09, para iniciar as discussões sobre essas outras atividades. o Comitê conta ainda com a participação de secretários Geral do Estado, da Saúde e da Fazenda, além do procurador-geral, do superintendente especial de planejamento, monitoramento e captação de recursos, representantes do setor empresarial e da Universidade Federal de Sergipe (UFS).