O Confiança terá a missão de abrir a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube sergipano vai ter pela frente a equipe do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, às 19h15.

A equipe Gaúcha venceu no último sábado, o Oeste fora de casa por 3×1. Com a vitória o Juventude soma 12 pontos (três vitórias, três empates e duas derrotas), passou a ocupar a nona posição na tabela de classificação da Segunda Divisão do Campeonato Brasileirão.

O time sergipano terá diversos desfalques. A informação do clube é de que cinco atletas testaram positivo para a Covid-19, após a partida contra o CSA. O meia André Moritz recebeu o terceiro cartão amarelo contra a equipe alagoana e não enfrenta o Juventude. O Confiança atingiu sete pontos (uma vitória, quatro empates e duas derrotas). Já conseguiu deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira a arbitragem do jogo entre Juventude x Confiança:

Árbitro Central: Leonardo Ferreira Limaapita – RS/CBF

Auxiliar 1: Luiz Souza Santos Renesto – RS/CBF

Auxiliar 2: João Fábio Machado Brischiliari – RS/CBF

Quarto Árbitro: Eleno González Todeschini – RS/CBF

Analista: Júlio César Espinoza de Freitas – RS/CBF