Panelaços foram registrados em diversas capitais brasileiras durante o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, realizado na última segunda-feira, 07, quando foi comemorado o Dia da Independência do Brasil.

Manifestações contrárias ao presidente foram ouvidas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife, Porto Alegre, Salvador, entre outras.

Em seu pronunciamento, Bolsonaro apresentou um resumo da história do país nos últimos dois séculos, destacando características da identidade nacional como a miscigenação do povo brasileiro e as diversas crenças existentes no país.

“O Brasil desenvolveu o senso de tolerância, os diferentes tornavam-se iguais. O legado dessa mistura é um conjunto de preciosidades culturais, étnicas e religiosas, que foram integradas aos costumes nacionais e orgulhosamente assumidas como brasileiras”, disse.

Além disso, de maneira contraditória, Bolsonaro reafirmou seu compromisso com a Constituição e a democracia, ao mesmo tempo em que exaltou o período ditatorial do país, citando o golpe militar de 1964 como resultado da luta popular contra o que chamou de “sombra do comunismo”.

“Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada”, afirmou o presidente.

Outro ponto que chamou a atenção foi que Bolsonaro não fez qualquer menção a pandemia que já contaminou 4,1 milhões de brasileiros e vitimou mais de 126 mil pessoas.