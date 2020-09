Nesta terça-feira, 8, agentes da Polícia Civil do município de Lagarto prenderam em flagrante um homem de 20 anos, suspeito de ter praticado os crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Com o investigado, foi apreendido um revólver calibre .38 com quatro munições, substância entorpecente e um caderno com anotações típicas do comércio de drogas.

Segundo a delegada regional do município, Michelle Araújo, foram recebidas denúncias que indicavam que o investigado estava em posse de uma motocicleta roubada e que possuía uma arma de fogo. “A informação a respeito da suposta motocicleta roubada não foi confirmada. Durante a diligência, foram localizadas a arma de fogo e a droga apreendida, resultando na autuação em flagrante do suspeito”, explicou.

O investigado já foi preso pelo crime de tráfico de drogas e, atualmente, respondia o processo em liberdade. Agora encontra-se custodiado, à disposição da justiça. A Polícia Civil reforça a importância da participação da população e pede que qualquer informação seja repassada pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.