Com o recente vazamento de dados e grandes ataques a plataformas de mídias sociais, o medo de ter as suas redes invadidas por criminosos virtuais se instaurou em muitos usuários do Facebook e outras redes. O gigante das redes sociais se tornou um alvo fácil para hackers e engenheiros sociais garimparem dados e informações sobre muitos usuários sem que eles soubessem que detalhes das suas vidas estão nas mãos de criminosos.

Preocupado em incrementar a experiência de segurança de seus usuários, o Facebook disponibiliza algumas ferramentas internas que podem reforçar a segurança, que na verdade muitos desconhecem. Tais ferramentas são essenciais para proteger a sua conta definitivamente e deixar seus dados seguros com a plataforma. Ficou curioso? Conheça então essas dicas poderosas para incrementar a sua segurança na rede social de Mark Zuckerberg.

Insira uma senha forte o bastante

Hackear Facebook protegido com uma senha forte é praticamente impossível. Existem programas no mercado capazes de quebrarem senhas mais simples por meio de um banco de dados de senhas mais comuns. Pensando nisso, tente evitar colocar sequência de números óbvios ou dados que possam ser encontrados no seu próprio perfil, como datas importantes ou aniversários.

Se você acredita que não tem criatividade o bastante para tal tarefa, existem sites que geram senhas fortes com números, letras capitalizadas e caracteres para reforçar a segurança da sua senha. Tente também não utilizar a mesma senha em diversas redes sociais diferentes, porque em caso de invasão, o criminoso teria acesso direto a todas as suas mídias.

Ative os recursos de segurança do Facebook

O próprio Facebook oferece alguns recursos para manter a sua conta um pouco mais protegida. Ativá-los é um passo definitivo para longe de criminosos e aproveitadores virtuais que desejam acessar o seu perfil.

Vá até “configurações de segurança” e clique em “segurança”. Lá você encontrará um painel com medidas que podem ser usadas para protege-lo melhor, como por exemplo a navegação segura, contato de confiança, e também os dispositivos que tiveram acesso a sua conta. É essencial que você ative todos esses passos para manter a sua privacidade ainda maior e ter controle da sua conta e de quem tem acesso a ela.

Adicione também um email verificado e um celular ao qual você tenha acesso. Em caso de invasão, o Facebook tentará entrar em contato com você para recuperar a conta, se você não tiver adicionado dados atualizados e seguros, sua conta será perdida para sempre.

Além disso, o Facebook também oferece uma função de verificação de dois fatores, que basicamente é chamada de “aprovação de login”, o que permite que ao logar no Facebook por um dispositivo desconhecido, a plataforma lhe enviará um código para que seja confirmada sua identidade virtual.

Não compartilhe dados muito pessoais na internet

Para garantir a sua segurança, nunca compartilhe dados muito pessoais sobre a sua vida no Facebook. Evite completar o perfil com dados que possam ser atribuídos a você que possam ser utilizados por criminosos virtuais que desejam se passar por você. Com estes passos simples você estará protegido de possíveis ameaças de maneira eficaz e segura.