O clima deve permanecer instável em Sergipe durante toda a semana, de acordo com a previsão do Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima Meteorologias e Mudanças Climáticas (CMT), da Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma).

Deve haver variação de nuvens, com chance de chuvas leves distribuídas em todas as mesorregiões do estado. Para esta quarta-feira, 09, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas no leste sergipano.

Já na próxima quinta-feira, 10, a previsão para as mesorregiões Sul e Centro Sul do estado é de tempo parcialmente nublado, com chuvas leves e isoladas durante a madrugada e manhã, enquanto que na sexta-feira, 11, o tempo deve seguir parcialmente nublado pela manhã, mas ficar ensolarado pela tarde, com possibilidade de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã no município de Carira, Frei Paulo e municípios circunvizinhos.