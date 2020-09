Está marcado para a próxima segunda-feira, 14, o retorno gradual do atendimento nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Sergipe, seguindo todas as medidas de segurança para a saúde de usuários e funcionários.

Para isso, INSS de Sergipe já adquiriu os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e de limpeza para o local, além de placas de acrílico para os boxes de atendimento, álcool em gel, luvas, máscaras, aventais médicos, entre outros.

Para a aumentar ainda mais a segurança dos usuários, as cadeiras ficarão a 2 metros de distância umas das outras. O espaço também contará com sinalização de cartazes para auxílio dos usuários durante o atendimento.

Vale destacar que neste primeiro momento, os atendimentos serão apenas para os segurados que realizaram agendamento através do número 135 ou pelo Meu INSS. Além disso, o segurado só poderá entrar na agência com horário marcado, com apenas 15 ou 20 minutos de antecedência, e desacompanhado.

Vale destacar que serão atendidos presencialmente apenas os segurados que precisem de serviços que não podem ser realizados por meio dos canais remotos, como perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, justificação judicial e atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios.

O atendimento feito exclusivamente por meio dos canais remotos foi prorrogado até a próxima sexta-feira, 11, e continuará acontecendo mesmo com o retorno dos atendimentos presenciais.