No próximo dia 16 de setembro, a Executiva Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Riachão do Dantas realizará a sua Convenção Eleitoral para as eleições de 2020. O evento acontecerá às 15h, no Clube Social de Riachão do Dantas.

No ato, o partido confirmará os seus candidatos aos cargos de prefeito; vice-prefeito e vereadores. Ele também deliberará sobre a coligação e o sorteio dos números dos candidatos a vereador.

Além disso, para a Convenção Eleitoral já estão confirmadas as presenças dos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito Simone de Dona Raimunda e Galego da Samba, respectivamente.

“Devido ao momento pandêmico, a convenção partidária será restrita ao público, permanecendo somente com a presença dos pré-candidatos. Além disso, todos os protocolos e dispositivos legais de segurança sanitária referentes ao coronavírus serão seguidos a risca”, observou o Diretório Municipal do PSD.