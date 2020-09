Uma operação de combate ao tráfico de drogas foi deflagrada em Lagarto na última quarta-feira, 9. A ocorrência teve início quando policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) estavam sem farda em um ônibus intermunicipal e desconfiaram de um forte odor de maconha que vinha da cabine do veículo.

Em ação conjunta com a Polícia Civil, os militares prenderam um suspeito, além de 3kg de maconha. Equipes do comando do 7° BPM e do delegado Alisson Lial seguem em diligências na cidade, pois o suspeito tentou incriminar inocentes para encobrir seus comparsas.

Segundo o 7° BPM outras informações serão divulgadas apenas depois do término das investigações. O Portal Lagartense segue acompanhando o caso.