A Federação Sergipana de Futebol (FSF) emitiu uma nota, na última quarta-feira, 9 manifestando total descontentamento e repúdio a respeito da arbitragem que ocorreu na última terça-feira, 8, na partida entre Juventude x Confiança, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS. O confronto foi válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

“Dois dos quatro gols da partida surgiram de lances irregulares e tiveram a interferência direta da arbitragem. Situação que prejudicou o representante da entidade na competição”, afirma a FSF.

O Confiança vencia a partida por 1 a 0, quando aos 22 minutos do segundo tempo, o atleta do Juventude, Bruno Lopes estava impedido ao empatar a partida. Já o segundo lance irregular foi no terceiro gol marcado pela equipe gaúcha, quando o zagueiro Matheus Mancini do Confiança fez falta fora da área no atleta Capixaba, mas a arbitragem marcou pênalti.

O trio de arbitragem da partida foi do estado do Paraná e era composto pelo árbitro central, Leonardo Ferreira Limaapita e os auxiliares Luiz Souza Santos Renesto e João Fábio Machado Brischiliari.

A FSF afirma ainda que, juntamente com a direção do Confiança, está tomando as providências cabíveis referente aos erros de arbitragem que prejudicaram diretamente a equipe sergipana.

A FSF finaliza a note dizendo que nutre o máximo de respeito pela CBF, bem como por todo o quadro de arbitragem brasileira, mas “aguarda que os responsáveis pelos erros sejam devidamente punidos e que as falhas sejam minimizadas para o bom andamento da Série B, e que nenhum outro clube tenha seus planejamentos, metas e caminhos alterados por interferência direta da arbitragem”.