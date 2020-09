Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) foram acionados na tarde da última quinta-feira, 10, pelo Copom para que verificassem uma ocorrência de confusão no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

Chegando ao local, os militares flagraram J.J.N., 29 anos, segurando um cabo de enxada e ameaçando de morte o adolescente L.P.G., de 15 anos. Neste momento, os policiais realizaram a abordagem e prisão do agressor.

O adolescente contou ter sido agredido e que por isso correu e se escondeu no interior da residência, pois já havia recebido um golpe que causou uma lesão superficial em sua mão. Segundo o 7° BPM, todas as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Lagarto para as providências legais.