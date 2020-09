O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), informa que nesta sexta-feira, 11, das 8h30 às 11h30, e na segunda-feira, 14, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, os enfermeiros de urgência e emergência convocados na 8º lista do Credenciamento da Saúde, seguindo a ordem de classificação do 35º ao 39º devem comparecer ao Centro Administrativo da Saúde (CAS) para entregar documentos comprobatórios. Confira a lista da 8º convocação no site https://www.saude.se.gov.br/?p=42195.

O credenciamento para profissionais de saúde é para os interessados em prestar serviços nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (Upa) 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Serviço de Remoção Inter-hospitalar, durante a pandemia.

O coordenador de Recursos Humanos/SES, Gabriel Santana, explica que os profissionais convocados devem apresentar os documentos solicitados. Além disso, a convocação dos profissionais está sendo realizada por etapa porque segue o critério de cadastro reserva, assim o chamamento está sendo realizado obedecendo à classificação e necessidade.

“Os profissionais estão sendo convocados de acordo com a necessidade da demanda atual. Os candidatos aprovados já estão sendo chamados para serem lotados nas unidades hospitalares que possuam alguma atividade diretamente ligada no combate à covid-19”, explica.