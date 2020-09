Depois de testar positivo para a Covid-19 e cumprir isolamento social, o técnico do Confiança, Matheu Costa, retornou para comandar as atividades da equipe na última quinta-feira, 10.

No período em que esteve afastado dos trabalhos no clube, o treinador foi substituído pelos auxiliares Bibi e Zé Carlos, com este último ficando à frente do time nos últimos jogos.

Matheus Costa comandou a primeira atividade da equipe para o confronto contra o Avaí pela série B do Campeonato Brasileiro, partida válida pela terceira rodada, e adida por conta da reta final do campeonato estadual. O jogo acontece na próxima terça-feira, 15, às 19h15, na Arena Batistão.

“Agora precisamos vencer. Temos dois jogos em casa, contamos com o apoio de todos e sabemos da importância desses seis pontos para nossa alavancada na tabela de classificação. A gente sabe do poder que temos que ter como mandante e a gente tem de usar isso como nosso fator. É transformar nossos jogos em casa em vitória. A cobrança interna existe e é muito grande para gente ter a vitória. Estamos nos preparando para vencer. Sem desrespeitar, vamos entrar somente com o pensamento de vencer o Avaí”, disse o técnico.

Com informações do Globoesporte.com