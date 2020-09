O Governo está projetando para o dia 15 de outubro o retorno das aulas do ensino regular presencial das redes pública e privada. Apesar do assunto não ter sido abordado no decreto divulgado na última quinta-feira, 10, já está na pauta da próxima reunião. que acontece no dia 25 de setembro, entre os comitês.

O governador Belivaldo Chagas afirma que mesmo com a queda do número de novos casos confirmados de Covid-19, ainda não considera a hipótese de autorizar o retorno das aulas presenciais antes do dia 15 do mês que vem.

Segundo Belivaldo, é preciso continuar analisando os números para saber se haverá uma segunda onda de contaminação no estado, causada pela flexibilização de determinados setores comerciais. Se tudo correr bem, as aulas presenciais podem retornar na data estipulada.

De acordo com o decreto da última quinta-feira, 10, está liberada apenas a realização de aulas presenciais de cursos livres, com exceção de pré-vestibulares, a exemplo de cursos de artes, músicas, idiomas, reforço escolar, profissionalizantes e similares, incluindo aqueles destinados à realização de treinamentos e à obtenção de certificações profissionais, observados alguns requisitos, tais como capacidade máxima de até 50% do estabelecimento e das salas de aula, dentre outros.

Permanecem suspensas , juntamente com as aulas do ensino regular presencial das redes pública e privada, eventos esportivos e campeonatos, atividades culturais, shows, blocos e micaretas. Essas atividades especiais devem ser discutidas na próxima reunião.