A Prefeitura Municipal de Lagarto reinaugurou na última sexta-feira, 11, o posto de saúde do povoado Tanque, que há muito tempo sofria com a falta de um trabalho de revitalização.

A reinauguração do posto de saúde tem como objetivo de levar mais dignidade para a população que agora pode contar com um espaço novo, mais bonito, além de uma estrutura que ofereça tanto uma melhora no atendimento quanto melhores condições de trabalho aos profissionais.

Com a inauguração da obra, os moradores do povoado podem contar não somente com agendamento de consulta para prevenção de doenças, além de outros cuidados, como vacinação, acompanhamento de hipertensão, entre outros serviços, mas também com uma estrutura que propicie uma boa realização desses atendimentos.