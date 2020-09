Na próxima segunda-feira, 14, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomarão as atividades e o atendimento presencial. Entretanto, nesta primeira fase da reabertura, somente os atendimentos previamente agendados serão realizados nas agências, incluindo, em alguns casos, a retomada da perícia médica previdenciária, que ocorrerão apenas em unidades específicas.

Além do número limitado de atendimentos, as pessoas que forem às agências deverão usar máscaras e terão também a temperatura corporal aferida por meio de termômetro infravermelho. Se for constatada temperatura acima de 37,5 graus, o segurado não poderá nem sequer entrar na agência, e ainda será orientado a procurar um serviço médico.

O INSS ainda orienta aos segurados a chegarem na agência apenas próximo do horário marcado, para evitar a formação de filas, e manter o distanciamento mínimo de um metro das outras pessoas. Os servidores do órgão usarão equipamentos de proteção individual durante os atendimentos. Já no caso das agências que contarão com o serviço de perícia médica previdenciária, houve um reforço ainda maior nos protocolos de higiene.

Serviços que poderão serem solicitados: o cumprimento de exigência, avaliação social, justificação administrativa ou social (caso em que a pessoa precisa levar um documento para comprovar tempo de serviço que não não está no cadastro oficial), reabilitação profissional e perícia médica (apenas em algumas agências). Como agendar o atendimento presencial: Segundo Leonardo Rolim Guimarães, presidente do INSS, para realizar o agendamento, o interessado deve utilizar o telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. O horário de funcionamento das agências será de 7h às 13h, de segunda a sexta.

“As pessoas é não devem procurar agendamento para aqueles serviços que podem ser feitos de forma remota, por exemplo, uma aposentadoria, pensão, salário-maternidade. Esses serviços continuam sendo feitos remotamente”, acrescentou Rolim.