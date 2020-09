O drama vivido pela população nas rodovias estaduais da região centro-sul parece estar próximo do fim. É que na última sexta-feira, 11, o Governo de Sergipe celebrou um contrato com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$200 milhões, para reconstrução de cerca de 300 quilômetros de rodovias em Sergipe, por meio do Programa Pró-Rodovias, que tem o objetivo de recuperar e ampliar a malha rodoviária estadual.

Segundo o Governo do Estado, o programa beneficiará aproximadamente 15 rodovias, dentre as quais estão: João Bebe Água; Simão Dias/Pinhão; Pinhão/BR-235; Aquidabã/Graccho Cardoso; Tobias Barreto/Riachão do Dantas; Riachão do Dantas/Lagarto; Riachão do Dantas/Pedrinhas; BR-101 ao entroncamento das praias do Sul sergipano (Caueira e Saco); Umbaúba/Itabaianinha; Monte Alegre/Porto da Folha. Além da implantação da rodovia que liga a BR-101 ao povoado Rita Cacete, em São Cristóvão.

Todas as obras serão coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs). Já os recursos serão liberados por parte. A primeira, informações do superintendente de Rede da CEF, Diego Carraro, indicam que será liberada em até 90 dias, de acordo com o planejamento encaminhado pelo Governo do Estado à Caixa Econômica Federal.

Para o governador Belivaldo Chagas, a assinatura do contrato com o Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) garantirá a continuidade do programa Pró-rodovias, que vinha sendo executado com recursos próprios do Estado. “Fizemos o dever de casa nas nossas contas públicas e graças a isso podemos contar com a chegada do Finisa, que será tão importante para os sergipanos”, comemorou o governador.