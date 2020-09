Na tarde do último domingo, 13, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) foram acionados pelo Copom para atender uma ocorrência de agressão na Colônia Treze, em Lagarto.

Chegando ao local, os militares encontraram cadeiras quebradas e tufos de cabelo pelo chão, além do cidadão E.S.O, de 31 anos, visivelmente transtornado e agressivo. Ele acaou resistindo a abordagem policiai e os militares precisaram contê-lo a força.

Sua esposa, de 36 anos, apresentava sinais de violência doméstica e contou aos policiais que as agressões praticadas por seu marido são frequentes. Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Lagarto para que fossem tomadas as providências legais.

Tentativa de agressão

Ainda no último domingo, 13, no período da noite, os policiais do 7° BPM foram mais uma vez acionados, dessa vez por uma mulher de 20 anos que, juntamente com sua mãe, buscaram auxílio dos militares, devido a uma tentativa de agressão.

Segundo informações do 7° BPM, o marido teria forçado a mulher a ter relações sexuais com ele e, diante da negativa da esposa, teria tentado agredi-la, mas a mulher conseguiu fugir e buscar ajuda da polícia.

A guarnição se dirigiu até o endereço da denunciante e encontrou o homem, identificado como A.P.S, 23 anos, apresentando claros sinais de embriaguez. Após a abordagem policiai, o homem confirmou a tentativa de agressão. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Lagarto para.