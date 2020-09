Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) prenderam, no último domingo, 13, três jovens por tráfico de drogas em uma residência no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto.

Os policiais foram até o local, após receberem uma denúncia, e detiveram J.H.S.M, de 20 anos; J.C.S.M.F, de 19 anos e k.S., de 17 anos, com algumas trouxas de maconha e pedras de craque prontas para a venda.

Os policiais também encontraram dinheiro no local e material para embalar drogas. Todos os envolvidos, assim como o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Lagarto.