No final da noite do último sábado, 12, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) detiveram em flagrante o cidadão G.F.A., 46 anos que conduzia o veículo modelo Kadett, placa policial AES2850 2020, no povoado Brasília.

O condutor foi flagrado pela guarnição quando, em alta velocidade, acessou a avenida principal do povoado em brusca aceleração, arrastando pneus. Imediatamente foi iniciado o acompanhamento do condutor que, após adentrar a via da praça principal com manobra perigosa (cavalo de pau), foi interceptado pelos Policiais Militares que realizaram a abordagem verificando claros sinais de embriaguez, como voz trôpega, andar cambaleante, olhos vermelhos e odor etílico.

Após a abordagem o homem admitiu que havia consumido quatro litros de cerveja. Imediatamente foi encaminhado para a realização do teste de etilômetro que teve como resultado 0,90 mg/l. Diante do resultado o condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para as providências legais.