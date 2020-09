Apesar da queda do número de casos do novo coronavírus registrado diariamente tanto no município quanto no estado, Lagarto ultrapassou Estância no último sábado, 12, e agora é o quarto município de Sergipe com mais casos confirmados de Covid-19.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), Lagarto registrou até o momento 2.630 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia, enquanto Estância tem 2.611 casos confirmados da doença.

Em primeiro lugar está o município de Aracaju, com 34.012 casos registrados de Covid-19, seguido por Itabaiana com 4.491 e Nossa Senhora do Socorro, com 3.256, segundo dados do último domingo, 13, divulgados pela SES.

No total, três municípios da região Centro Sul aparecem entre os dez com mais casos confirmados do novo coronavírus em Sergipe, sendo os outros dois: Tobias Barreto, que aparece na sétima posição, com 1.553, e Simão Dias, na nona colocação com 1.136.