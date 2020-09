Na noite desta segunda-feira, 14, um acidente automobilístico foi registrado em Lagarto, mais precisamente no trevo de acesso ao município de Riachão do Dantas, no cruzamento sentido a Simão Dias. O incidente deixou ferido o folclórico lagartense Pita Silva, que conduzia uma motocicleta.

Ele ficou ferido no chão e logo foi socorrido por populares, que se aglomeraram no local para acompanhar o desdobramento do caso; e um veículo Fiat Linea de cor prata, que ficou com parte da sua lateral traseira danificada.

Até o fechamento desta matéria, a reportagem do Portal Lagartense avistou somente uma ambulância da Central das Ambulâncias da Prefeitura de Lagarto no local. Entretanto, nenhuma autoridade de trânsito ou do Samu estavam presentes para realizar os procedimentos cabíveis.

O Portal Lagartense segue acompanhando o caso e trará maiores informações em breve.