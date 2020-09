O serviço de Biologia Molecular do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) realizou de maio a agosto 9.880 análises para investigação de enfermidades conhecidas como arboviroses, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Destes, total 370 testaram positivas para detecção da Dengue, 158 para Zika vírus e 1.819 para Chikungunya através da técnica de RT-PCR em tempo real.

A pesquisa do vírus pode utilizar amostras de sangue, urina ou líquor. Dependendo do tempo da infecção do paciente, podem ser utilizados dois tipos de metodologia no Laboratório Central, a Sorologia, pela técnica de Enzimaimunoensaio, e a Biologia Molecular, pela técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real.

“Cumprimos esses dois protocolos para as análises dessas arboviroses, onde levamos em consideração o período da sintomatologia. Até o 7º dia dos primeiros sintomas é realizado o PCR. Do 7º dia ao 21º dia, fazemos o IgM para Zika, Chikungunya e Dengue e após, o 21º dia dos sintomas realizamos o IgG para Chikungunya e Zika” explicou o superintendente do Lacen, Cliomar Alves.

De acordo com o farmacêutico e bioquímico os resultados das análises são emitidos num prazo máximo de 15 dias para a unidade requisitante. “Nesse caso, pode ser as unidades de saúde, de pronto atendimento e hospitais, do município de residência do paciente”, salientou o gestor.

Os laudos dos testes são disponibilizados através do sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial ( GAL), via internet, que emite as informações de análises para diferentes agravos e doenças, que precisam ser monitoradas pelas vigilâncias Epidemiológicas e Atenção Básica dos municípios e do Estado.

Saúde pública



O Lacen realiza exames de média e alta complexidade, atendendo os 75 municípios de Sergipe, disponibilizando mais de 80 tipos de exames nas áreas de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. O monitoramento das doenças por transmissão de vetores como as arboviroses visa contribuir para que a Vigilância Epidemiológica e a Assistência possam adotar medidas de controle, tratamento e acompanhamento ao paciente em tempo oportuno.