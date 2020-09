Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) recuperaram na última segunda-feira, 14, duas motocicletas com restrição de roubo, em ocorrências distintas.

Segundo populares, as motos foram utilizadas por criminosos que cometeram delitos na cidade de Lagarto.

De acordo com o 7° BPM, as motocicletas foram encaminhadas para a delegacia, onde serão tomadas as providências legais.