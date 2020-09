Na tarde da última terça-feira, 15, o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou a sua convenção partidária e oficializou a candidatura de Sérgio Reis (MDB) e Joãozinho de Solinha (DEM) aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Lagarto, nas eleições do próximo dia 15 de novembro. O partido também lançou 22 candidatos à Câmara Municipal de Vereadores do Município.

Na ocasião, foi oficializada a coligação ‘Lagarto de Um Novo Jeito’, formada pelo MDB, Democratas (DEM), Partido Progressistas (PP) e Partido Social Democrático (PSD). Por isso, estiveram presentes os deputados federais Fábio Reis e Laércio Oliveira, a deputada estadual Goretti Reis, os ex-prefeitos Jerônimo Reis e Zezé Rocha, o governador Belivaldo Chagas, a ex-vice-prefeita Norma Dantas, secretários estaduais, candidatos a vereador, além de simpatizantes.

Ao fazer uso da palavra, o governador expressou a sua gratidão a família Reis, que o apoiou durante toda a sua reeleição em 2018. “Eu não deixaria de estar aqui nessa eleição para prefeito, porque este é o meu palanque!”, frisou. Já o deputado federal Fábio Reis destacou que ele e seu irmão Sérgio são “uma dupla perfeita”. “Vocês sabem da importância do que é o mandato do deputado Fábio Reis hoje, porque Sérgio sempre esteve ao meu lado, tirando fotos e abrindo portas”, observou.

O parlamentar ainda agradeceu ao empresário Joãozinho de Solinha por ter aderido ao projeto fazer uma Lagarto de um novo jeito. “Lagarto será eternamente grato a você, a sua família e aos seus amigos por ter emprestado o seu nome. E tenho certeza absoluta que sua você e sua família vieram para ajudar a crescer e mudar o município de Lagarto”, comentou o parlamentar.

Já o Sérgio Reis destacou a importância de Nininho do Doce, que estava cotado para a vaga de vice-prefeito, observando que todas as suas qualidades foram observadas durante a pré-campanha e que, por isso, o mesmo será útil na construção de uma nova Lagarto. Sobre seu vice, ele observou que “Joãozinho chegou para somar e para que a gente pudesse avançar ainda mais”.

Em relação aos seus planos para o município de Lagarto, o ex-deputado federal afirmou que disputará a eleição com o pensamento de construir uma Lagarto, garantindo três bases fundamentais: saúde, trabalho e renda mínima para todos. “Nós precisamos pensar nos mais pobres, então esses alicerces serão a base da nossa campanha”, justificou.