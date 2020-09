A Guarda Municipal de Lagarto (GML) irá receber um recurso no valor de R$ 250 mil, proveniente de uma Emenda Participativa do senador Alessandro Vieira (Cidadania). A informação foi divulgada na última terça-feira, 15, pela assessoria do parlamentar que anunciou a lista de instições vencedoras do edital de emendas para 2021.

O valor será investido em armamentos, equipamentos de proteção individual, coletes balísticos, dentre outras necessidades da instituição, com o objetivo de melhorar o trabalho preventivo da GML e garantir mais segurança para os lagartenses.

Segundo a instituição, a conquista é fruto do trabalho de reestruturação administrativa da GML, desempenhado pela administração da entidade, que esteve empenhada na regularização fiscal e jurídica da instituição, que atualmente é reconhecida pelo Estado como uma entidade séria, transparente e capaz de gerir investimentos do poder público como esse, conquistado através da Emenda Participativa.

“Estivemos nos últimos meses sempre buscando mecanismos para evolução e estruturação da instituição e é uma satisfação receber a notícia de que o nosso projeto foi aprovado e que seremos agraciados com tal verba. Com ela, nossos guardiões farão uso dos melhores e mais modernos EPIs para atender de forma mais eficiente e eficaz aos nossos munícipes, o maior bem do nosso município”, comemorou a direção.

Vale destacar que essa é a segunda vez que a GML é contemplada com recursos federais devido ao seu trabalho de modernização administrativa. Em junho deste ano, a entidade foi aprovada no convênio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e recebeu EPI’S para realizarem o trabalho de combate ao Coronavírus.

Apae

Outra instituição contemplada pelo edital é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Lagarto que vai receber R$ 200 mil. No ano passado, a entidade também foi escolhida para receber do Senador Alessandro Vieira.

A Apae caracteriza-se por ser uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Em Lagarto, a instituição atende mais de 90 excepcionais.