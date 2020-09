Após a entrega do Posto de Saúde do Povoado Tanque, no último dia 11, a Prefeitura de Lagarto entregou na manhã da última terça-feira, 15, o Ponto de Apoio da Saúde do Assentamento Dr. João, que foi revitalizado pela primeira vez desde que inaugurou, há quase 20 anos.

O Ponto de Apoio, tem como referência a Unidade Básica de Saúde do Campo da Vila e funcionará com atendimento médico e de enfermagem, incluindo verificação de sinais vitais, bem como dispensação de medicamentos da Rede de Atenção Básica.