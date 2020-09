Durante convenção partidária realizada na noite da última terça-feira, 15, o MDB de homologou o nome de Manoela da Lagartense para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Lagarto.

Manoela agradeceu o apoio de familiares e amigos ao seu projeto. “Já quero agradecer a Deus, a minha família e amigos por me apoiarem nesta caminhada. Deus nos abençoe! Vamos intensificar as visitas seguindo os protocolos sanitários para as eleições de 2020”, disse.

Além dela, o partido também oficializou o nome de mais 21 candidatos a vereadores para as eleições deste ano. Também foram homologados os nomes de Sérgio Reis (MDB) para a disputa pela Prefeitura e de seu vice, Joãozinho de Solinha (DEM).