Em nota enviada na tarde desta terça-feira, 16, para o Portal Lagartense, o setor jurídico da Prefeitura desmentiu a informação que circulou na manhã de hoje de que a prefeita Hilda Ribeiro se tornou ré em processo criminal. De acordo com as informações da equipe jurídica do poder Executivo do Município, a informação não é verdadeira, já que Hilda não responde a nenhum processo criminal.

“O que de fato aconteceu foi que o Ministério Público recebeu um print com uma denúncia, enviado por um blog da região, contra a prefeita que possui foro privilegiado e, por isso, a denúncia foi encaminhada para a Justiça, que iniciou um inquérito – procedimento inicial -, objetivando apurar a idoneidade das informações”, explica.

É importante ressaltar, no entanto, que não houve conclusão do inquérito, tampouco oferecimento de denúncia. Para que Hilda seja considerada ré, a denúncia precisaria ser recebida pelo Julgador, o que não há nos autos.

Ainda de acordo com a nota, a Prefeitura afirma que acredita na Justiça e assegura que toda a verdade será prontamente reestabelecida e que tudo será devidamente esclarecido.

Com informações da Assessoria