A última quarta-feira, 16, foi o derradeiro dia para que os partidos políticos realizassem as suas respectivas convenções partidárias e anunciassem os seus nomes que disputarão as 17 vagas da Câmara Municipal de Vereadores, bem como o comando da Prefeitura Municipal de Lagarto. Para esta última disputa, cinco chapas foram oficializadas.

Pelo agrupamento Bole-Bole, de situação, a prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade) irá a reeleição tendo o vereador Fábio Franklin (PDT) como seu candidato a vice-prefeito. Para a majoritária, o grupo formou uma coligação composta pelos partidos: Solidariedade, Republicanos, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Social Liberal (PSL), o último a aderir ao projeto governista.

O agrupamento Saramandaia, de oposição, lançou Sérgio Reis (MDB) como candidato a prefeito de Lagarto e o empresário Joãozinho de Solinha (DEM) como vice. Eles compõem a coligação Lagarto de Um Novo Jeito, a qual conta com o apoio do Partido Social Democrático (PSD), Democratas (DEM), Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e Partido Progressistas (PP).

Pela terceira via, o Partido Social Cristão (PSC), liderado pelo ex-prefeito José Valmir Monteiro, lançou o deputado estadual Ibrain Monteiro e o empresário Ginaldo do Feijão como seus respectivos candidatos a prefeito e vice-prefeito de Lagarto. A escolha foi capitaneada pelo ex-prefeito Valmir que conseguiu manter o seu agrupamento unido. Com isso, ficou formada a coligação Nossa Força Vem do Povo, a qual envolve o PSC, o Partido Liberal (PL) e o Partido dos Trabalhadores (PT).

Pela quarta via e prometendo libertar Lagarto de suas oligarquias, o Partido Cidadania lançou uma chapa puro sangue, composta pelo empresário Nininho da Bolo Bom (Prefeito) e a professora Iara Fukano (Vice-prefeita). A chapa, que já teve seu pedido de registro concedido pela Justiça Eleitoral, conta com o apoio de nomes conhecidos e bem vistos pela sociedade lagartense.

Já pela quinta via, o Podemos lançou o economista Jorge Prata como seu candidato a prefeito, além de alguns nomes para o legislativo, dentre os quais destaca-se o nome do ex-prefeito Cabo Zé. Entretanto, inusitadamente, o nome para ocupar a vaga de vice-prefeito ainda não foi oficialmente anunciado. Não obtivemos imagem da convenção do mencionado partido.

Pré-campanha continua: Apesar do período para a realização das convenções ter encerrado, os nomes oficializados pelos partidos continuarão suas atividades em ritmo de pré-campanha. Uma vez que, conforme estabelece o calendário eleitoral, a campanha propriamente dita terá início no próximo dia 27 de setembro. Até lá, as atividades devem ser intensificadas.