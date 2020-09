Talvez você ainda não tenha ouvido falar no ‘Enem seriado’, mas essa é uma novidade que será implantada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) se configurando em mais uma oportunidade para que os estudantes que concluírem o ensino médio e tenham interesse em cursar o ensino superior possam pleitear uma vaga na faculdade.

Em maio, o instituto já havia dado algumas informações sobre essa nova modalidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desta vez, a autarquia trouxe mais detalhes sobre como será o funcionamento em uma coletiva de imprensa realizada na última terça-feira, 15. Um dos pontos mais importantes é que o Enem tradicional não deixará de existir, lembrando que, a versão digital da avaliação também já está sendo testada.

Como irá funcionar o Enem seriado

O estudante poderá concorrer por meio do Enem seriado com base nas suas pontuações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que é uma prova já existente, porém acontece a cada dois anos e é voltada apenas para estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental, e 3º ano do ensino médio. Para que a nova modalidade do Enem exista, o Saeb será totalmente reformulado.

O Saeb passará a ser uma avaliação anual para estudantes de todas as etapas escolares. Além disso, irá contar com boletins individuais de desempenho. No último ano do ensino médio, o desempenho dos três últimos anos (1º, 2º e 3º do ensino médio) será calculado e com a pontuação final, será possível pleitear vagas no ensino superior pelos seguintes meios:

Programa Universidade para Todos (Prouni);

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – ainda será avaliada essa possibilidade;

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Sendo assim, o desempenho do estudante que estiver no 1º ano do ensino médio em 2021 será somado ao de 2022 e 2023, para que ele concorra a uma vaga de ensino superior em 2024.