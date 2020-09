O partido Solidariedade confirmou na tarde da última quarta-feira, 16, o nome de Hilda Ribeiro como candidata à reeleição à Prefeitura de Lagarto. A convenção foi realizada no Espaço Milla Vieira de forma presencial e também foi transmitida pelas redes sociais.

O evento oficializou ainda o nome do vereador Fábio Frank como candidato a vice-prefeito de Hilda Ribeiro. A chapa majoritária foi formada por seis partidos. O Solidariedade conseguiu ainda o apoio do PSL, PTB, PDT, PSB e Republicanos.

“Gostaria de agradecer a confiança de todo o nosso grupo em torno do meu nome e de Fábio Frank. Nos últimos anos mudamos o jeito de administrar, acabamos com picuinhas políticas e governamos para todos. Tenho convicção do que fizemos e do que ainda podemos fazer”, afirmou Hilda Ribeiro.

Histórico

A prefeita Hilda Ribeiro é pedagoga e odontóloga, tem 39 anos, é casada e mãe de dois filhos. Hilda foi eleita vice-prefeita de Lagarto em 2016 e foi efetivada prefeita do Município no dia 7 de março de 2019, ocupando o cargo até o momento.