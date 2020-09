Em convenção realizada na última quarta-feira, 16, o Partido Social Democrático (PSD) oficializou a candidatura à reeleição de Simone de Dona Raimunda e Galego da Samba para os cargos de prefeita e vice-prefeito, respectivamente, de Riachão do Dantas.

Durante o evento, também foi oficializada a coligação “Riachão: Para fazer mais e melhor”, composta pelo PSD e pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

“Eu sempre digo, e digo de coração, eu tenho uma missão e é isso que me faz estar aqui mais um vez disponibilizando meu nome a pré-candidatura à prefeita de Riachão do Dantas. Vale a pena olhar nos olhos de cada um riachãoense e saber que estou levando qualidade de vida. Um ano não foi suficiente. E é para continuar fazendo esse trabalho que estou aqui, para fazer mais e melhor, aprender com os erros e melhorar ainda mais os acertos. Mas, não estou sozinha, tenho ao meu lado meu amigo Galego da Samba, que soma a mim neste trabalho. Assim como, nesta eleição, o PSD está em conjunto com o PT”, afirmou a prefeita.

A convenção contou com as presenças do deputado federal Fábio Reis (MDB), das deputadas estaduais Maisa Mitidieri (PSD) e Diná Almeida (Podemos), ex-governador Jackson Barreto, Claudionor Santos, representando o senador Rogério Carvalho (PT). Já o deputado Valdevan Noventa (PL) marcou presença por meio de uma mensagem de vídeo.