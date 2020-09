Durante Convenção Partidária do PSD e MDB, em Pedrinhas, na região Sul de Sergipe, a prefeita Mara da Farmácia (PSD) anunciou que não disputará à reeleição nas eleições de novembro.

Na ocasião, Mara também anunciou apoio aos nomes do ex-prefeito Zé de Bá (PT) como candidato a prefeito e Elisângela Guimarães (MDB) a vice-prefeita.

A decisão da prefeita foi baseada no fortalecimento do agrupamento político no município, bem como impedir que a oposição tenha chance de vencer a eleição em Pedrinhas.

Mara também explicou que coube a ela e aos liderados a indicação de Elisângela Guimarães para composição da chapa liderada por Zé de Bá.