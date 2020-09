Nesta sexta-feira, 18, os beneficiários nascidos em julho recebem a quinta parcela do Auxílio Emergencial, no valor de R$ 600. O valor será creditado na conta digital do aplicativo Caixa Tem.

Também recebem o benefício hoje, 18, aqueles que nasceram em julho, mas só foram aprovados posteriormente para receber o Auxílio, como os beneficiários que ainda aguardam, neste mês, a quarta, terceira ou segunda parcela.

Esta será a última prestação paga pelo Governo Federal no valor de R$ 600, já que a partir da sexta parcela, os pagamentos serão menores, no valor de R$ 300. No total, serão depositados mais quatro prestações do Auxílio Emergencial, após a conclusão do pagamento da quinta parcela.

Confira abaixo o calendário atual: