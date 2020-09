O governador Belivaldo Chagas lançou, na última quinta-feira, 17, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com a presença do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Despachos, em Aracaju (SE), e simboliza a formalização da liberação de recursos na ordem de R$ 11 milhões pelo Ministério da Cidadania a serem investidos em Sergipe, para a aplicação em três frentes do programa.

Instituído pela Lei nº 10.696/2003, o PAA é uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar. O programa tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade social e em estado de insegurança alimentar e nutricional, por meio da distribuição de alimentos adquiridos de agricultores familiares. Em Sergipe, o PAA será executado pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri); e diretamente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O governador falou da importância do programa para o desenvolvimento do estado de Sergipe. “Esses 11 milhões que chegarão para o PAA serão extremamente importantes para possibilitar o trabalho com a agricultura familiar. Paralelo a isso, nós vamos disponibilizar também recursos do tesouro para se somar. Mais de 1,6 milhão de litros de leite e produtos da agricultura familiar serão adquiridos com esses recursos e revertidos para populações vulneráveis. É um dia extremamente feliz para todos”, destacou.

O programa também fortalece o setor produtivo local, garantindo o escoamento da produção através da compra a preço justo de fornecedores prioritariamente agrupados em organizações fornecedoras e/ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico.