Em convenção realizada na última terça-feira, 15, o Partido Social Liberal (PSL) e o Solidariedade (SD) que tem entre seus filiados a prefeita Hilda Ribeiro, que tenta a reeleição, e o deputado federal Gustinho Ribeiro, se uniram pela disputa da eleição majoritária no município.

O presidente do Diretório Municipal do PSL de Lagarto e pré-candidato à Câmara Municipal, Michel Rodrigues, comemorou a união. “Como pré-candidato, eu não poderia deixar de demonstrar a minha imensa satisfação por ser mais um aliado nessa batalha pela felicidade do nosso povo”, disse Rodrigues.

O pré-candidato afirma ainda que o PSL é apenas parte de um grande grupo formado por pessoas dispostas a escrever uma nova história para o povo lagartense. “Somos peças do quebra-cabeça que pouco a pouco será montado por nós. Vamos seguir fortes e unidos rumo a eleição de quem a nossa cidade mais precisa. Seguirei demonstrando o meu total apoio àqueles que estão ao meu lado”, finalizou o presidente do PSL em Lagarto.