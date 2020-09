Às 19h15, a equipe do Confiança terá pela frente a equipe do Guarani, na arena Batistão, em Aracaju, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time sergipano chega para este confronto bastante pressionado após uma série de dois tropeços seguidos na competição.

Na última partida o Confiança empatou com o Avaí pelo placar de 2 a 2, cedendo o empate no fim do jogo. Agora a equipe azulina está na 16ª posição da tabela de classificação com 8 pontos. É o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A partida de hoje, também vai marcar a volta do técnico Daniel Paulista que assumiu o clube após a demissão do técnico Matheus Costa.

Pelo lado dos visitantes está o Guarani, que por sua vez, vive situação bem semelhante à de seu rival. Na rodada passada o Bugre empatou pelo placar de 0 a 0 em casa contra o Brasil de Pelotas.

No momento o clube figura na 15ª posição da tabela com os mesmos 8 pontos conquistados pelo Confiança e também luta para se afastar do Z-4.

Confira a arbitragem para Confiança x Guarani:

Árbitro Central: Antonio Dib Moraes de Sousa – PI/CBF

Árbitro Assistente 1: Rogério de Oliveira Braga – PI/CBF

Árbitro Assistente 2: Márcio Iglésias Araújo Silva – PI/CBF

Quarto Árbitro: Michael Vinicius Santos Freitas – SE/CBF

Analista de Campo: Edmo Oliveira Santos – SE/CBF